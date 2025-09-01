Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den 'Trans Altay Diyaloğu' Girişimine Destek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Altay bölgesinin potansiyelini etkinleştirmek amacıyla Kazakistan, Rusya, Çin ve Moğolistan arasında "Trans Altay Diyaloğu'nun" kurulmasına ilişkin girişimi desteklediklerini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen 25. Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Tokayev, ŞİÖ'nün eşit çok kutuplu dünya düzeni, güvenlik ve istikrar, devletlerin içişlerine karışmama ve egemen kalkınma haklarının tanınması, adil uluslararası ticaret ve karşılıklı yarar sağlayan yatırım işbirliği gibi temel hedefler doğrultusunda kurulduğunu hatırlattı.

Kazakistan'ın örgütün temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kaldığına dikkati çeken Tokayev, örgüt çerçevesinde terörizm, ayrılıkçılık ve dini aşırılık olmak üzere "üç kötülükle" mücadelede ortak çaba göstermenin önemini vurguladı.

Tokayev, ayrıca Kazakistan'ın örgüte üye ülkelerle ticaret hacminin 70 milyar dolara yaklaştığına işaret ederek bu bağlamda ŞİÖ Kalkınma Bankasının kurulmasını desteklediklerini ve projenin hayata geçirilmesinde yer almaya hazır olduklarını ifade etti. ???????

Bunun yanı sıra Tokayev, Kazakistan, Rusya, Çin ve Moğolistan arasında Avrasya'nın toprak, nüfus ve ekonomik güç bakımından eşsiz bir potansiyele sahip Altay bölgesini etkinleştirmeyi amaçlayan "Trans Altay Diyaloğu'nun" kurulmasına yönelik girişimin umut verici olduğunu ve desteklediklerini bildirdi.