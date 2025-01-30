En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var

Trump'tan uçak kazası sonrası dikkat çeken sözler
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak

İstanbul Valisi kararı duyurdu: Listeler belli, tek tek kapatılacak

Kazakistan Başkonsolosu Amankul, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kazakistan Başkonsolosu Amankul, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı. Ziyaretinde AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı ve ikili işbirlikleri için önerilerde bulundu.

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ve günlük yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ajansın Ümraniye'deki Uluslararası Haber Merkezi'ni ziyaret eden Başkonsolos Amankul ve beraberindeki heyeti, İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can ağırladı.

Can, ziyarette AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verirken, Başkonsolos Amankul da ikili işbirliklerine dair önerilerini paylaştı.

Amankul ziyareti sırasında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" karesine oy veren Amankul, "Haber"de Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST", "Doğal Yaşam ve Çevre"de İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor"da Adem Kutucu'nun "Ata sporu" isimli fotoğrafını seçti.

Oylamaya sunulan fotoğrafları çok beğendiğini belirten Amankul, her fotoğrafın ödül almaya layık olduğunu ifade etti.

AA'nın haberlerini cep telefonu uygulamasıyla günlük takip ettiğini anlatan Amankul, "Anadolu Ajansı gerçekten çok hızlı çalışıyor." dedi.

Başkonsolosluk olarak Türkiye'deki bütün medya kuruluşlarıyla aktif çalıştıklarını kaydeden Amankul, "Biz iki kardeş ülke olarak kültür, eğitim, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliklerini daha da güçlendirmek isteriz." diye konuştu.

Amankul, Anadolu Ajansı yetkililerine, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu faaliyetlerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
img

Yol delindi sürücü içine düştü! Halka "Sifona az basın" uyarısı
img

Oğuzhan'dan olay yaratacak Talisca sözleri!
img

Beşiktaş'ı Cengiz'den vazgeçiren yıldız belli oldu
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a kar yağacak mı? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

İstanbul'a kar yağacak mı? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Galatasaray'a hayırlı olsun: Alvaro Morata'nın sözleşme detayları belli oldu

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
Dünya yıldızı, Galatasaray'a imza atmak üzere

Dünyaca ünlü yıldıza imzayı attırmak üzere

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.