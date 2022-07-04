Kazada yaralanan İngiliz model hayati tehlikeyi atlattı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, İngiliz Jake Robert Mclean'ın (33) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan kız arkadaşı, model ve oyuncu Yazmin Oukhellou (28), hayati tehlikeyi atlattı. MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, İngiliz Jake Robert Mclean'ın (33) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan kız arkadaşı, model ve oyuncu Yazmin Oukhellou (28), hayati tehlikeyi atlattı. Mclean'ın alkollü olup olmadığı yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Kaza, dün saat 04.00 sıralarında Yalıkavak-Bodrum yolunda meydana geldi. Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde İngiliz Jake Robert Mclean yönetimindeki 34 EEY 035 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde sürücü Mclean'ın yaşamını yitirdiği, kız arkadaşı Yazmin Oukhellou'nun yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Oukhellou, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı Yazmin Oukhellou'nun İngiltere'de yayınlanan 'The Only Way Is Essex' isimli dizide rol aldığı ve modellik yaptığı öğrenildi. Oukhellou'nun hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin ardından da ifadesine başvurulacağı belirtildi. VİRAJDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMİŞ Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morgunda işlemlerinin sürdüğü bildirilen Mclean'ın ise alkollü olup olmadığı ise otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan, virajlı yolda meydana gelen kazada Mclean'ın yolu bilmediği için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor. Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler

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