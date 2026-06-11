Kayserispor'un yeni yönetimi, Valilik ve belediyeyi ziyaret etti
Trendyol 1. Lig ekibi Kayserispor'un olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Ali Çamlı ve yönetimi, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek yeni sezon hedefleri ve sporun gelişimi üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Ali Çamlı ve beraberindekiler, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
İlk olarak Vali Çiçek'i makamında ziyaret eden heyet, daha sonra Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.
Ziyaretlerde, yeni sezon hazırlıkları, Kayserispor'un hedefleri ve şehirde sporun gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Çamlı'ya, yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Atila Gerin de eşlik etti.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin