Haberler

Kayserispor'un yeni yönetimi, Valilik ve belediyeyi ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Kayserispor'un olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Ali Çamlı ve yönetimi, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek yeni sezon hedefleri ve sporun gelişimi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Ali Çamlı ve beraberindekiler, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

İlk olarak Vali Çiçek'i makamında ziyaret eden heyet, daha sonra Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde, yeni sezon hazırlıkları, Kayserispor'un hedefleri ve şehirde sporun gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Çamlı'ya, yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Atila Gerin de eşlik etti.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a telefon
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
İzmir'de kız meselesi kavgası cinayetle bitti: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kız meselesi kavgası kanlı bitti
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Kendi halkı bağrına bastı! Trump'ı küplere bindirecek karşılama
Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem

Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem