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Kayseri Valisi Çiçek, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan ilçesindeki İstasyon Caddesi ve Mimar Sinan Parkı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan ilçesindeki İstasyon Caddesi ile Mimar Sinan Parkı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstasyon Caddesi üzerindeki iş yerlerini ziyaret eden Çiçek, esnafa hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

Ziyaret esnasında vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Çiçek, kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi.

Bazı vatandaşlar Vali Çiçek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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