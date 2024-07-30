Üye Girişi
Haberler

Kayseri Valiliği ile Perakendeciler Derneği Arasında Aspir Yağı Satışı İçin Protokol İmzalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valiliği ile Perakendeciler Derneği arasında Ağırnas Kadın Kooperatifi'nin ürettiği aspir yağının kentteki marketlerde satışına ilişkin protokol imzalandı. Protokol imza törenine Vali Gökmen Çiçek, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Perakendeciler Derneği Başkanı Mehmet Buçukoğlu ve kooperatif yöneticileri katıldı.

Kayseri Valiliği ile Perakendeciler Derneği arasında Ağırnas Kadın Kooperatifi'nin ürettiği aspir yağının kentteki marketlerde satışına ilişkin protokol imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Gökmen Çiçek, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Perakendeciler Derneği Başkanı Mehmet Buçukoğlu, Ağırnas Kadın Kooperatifi yöneticileri ve Kadın Kooperatifleri Koordinasyon Merkezi yöneticileri katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, kadın kooperatifleriyle ilgili kentte bir seferberlik başlattıklarını, kooperatif sayısının 46'ya ulaştığını bildirdi.

Kadın kooperatiflerinin 2 yılda 71 milyon ciroya ulaşarak bir başarı hikayesi yazdığını belirten Çiçek, "600 kadınımız adeta hem şehirlerini tanıtmak hem aile bütçelerine katkı sunmak hem de Kayseri girişimciliğinin ne olduğunu göstermek için bir savaş veriyorlar. Ben de Kayseri Valisi olarak sonuna kadar arkalarında duruyorum. Yine kooperatifimizin yürütme kurulu büyük bir mücadele veriyor. Kadın kooperatiflerinde tarımsal üretime büyük ağırlık verilmeye başlandı. Burada Tarım İl Müdürümüzün büyük bir mücadelesi var kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı kadın kooperatiflerinin kendi araçlarını ya da iş yerlerini aldığını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Ağırnas Kadın Kooperatifimiz de bunun en önemli başarı örneklerinden birisi. Kurulalı daha 5 ay olmasına rağmen ulusal ve yerel ölçekte büyük siparişler aldı. Türkiye'de birçok yere ürün gönderdi. Kayseri Perakendeciler Derneği kentle ilgili her olayda elini taşın altına koyan ve yüreği Kayseri ile atan bir dernek. Kayserili kadınlarımıza destek verdikleri için başta başkanımız olmak üzere hepsini teşekkür ediyorum. Kayserili hemşehrilerimizin de Ağırnaslı kadınlarımızın ürettiği doğal aspir yağını tercih etmelerini de özellikle istiyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da kadın kooperatifinin "Kayseri kendi yağında kavruluyor ve aspir yağı" projesi kapsamında alınan soğuk sıkım makinesi ile üretime başladığını belirtti.

Kayseri Perakendeciler Derneği Başkanı Mehmet Buçukoğlu'da emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve Kayseri Perakendeciler Derneği Başkanı Buçukoğlu protokolu imzaladı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Buçukoğlu Kayseri Valiliği Gökmen Çiçek Ağırnas Kayseri Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? İznik, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 30-31 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ayaş, Bala, Sincan 30-31 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2024 Green Card başvuruları ne zaman? Green Card çekiliş başvuru şartları neler? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE LUGANO MAÇI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 31 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 31 Temmuz burç yorumları nedir? Neslihan Arın kimdir? Milli badmintoncu Neslihan Arın kaç yaşında, nereli? KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2024/1 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Esra Yıldız Kahraman kimdir? Milli boksör Esra Yıldız Kahraman kaç yaşında ve nereli? Mazota indirim geldi mi? Motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il akaryakıt fiyatları! ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı! Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak? Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyat oyunları maç programı! Yusuf Dikeç kimdir? Atıcılıkta gümüş madalya sahibi Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine indirimi geldi mi? 30 Temmuz motorin ve benzin fiyat listesi! ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! MEB Öğretmen il içi 2. atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Silvan Belediyesi hangi parti kazandı? Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı kim oldu?
Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title