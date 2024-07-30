Kayseri Valiliği ile Perakendeciler Derneği Arasında Aspir Yağı Satışı İçin Protokol İmzalandı

Kayseri Valiliği ile Perakendeciler Derneği arasında Ağırnas Kadın Kooperatifi'nin ürettiği aspir yağının kentteki marketlerde satışına ilişkin protokol imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Gökmen Çiçek, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Perakendeciler Derneği Başkanı Mehmet Buçukoğlu, Ağırnas Kadın Kooperatifi yöneticileri ve Kadın Kooperatifleri Koordinasyon Merkezi yöneticileri katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, kadın kooperatifleriyle ilgili kentte bir seferberlik başlattıklarını, kooperatif sayısının 46'ya ulaştığını bildirdi.

Kadın kooperatiflerinin 2 yılda 71 milyon ciroya ulaşarak bir başarı hikayesi yazdığını belirten Çiçek, "600 kadınımız adeta hem şehirlerini tanıtmak hem aile bütçelerine katkı sunmak hem de Kayseri girişimciliğinin ne olduğunu göstermek için bir savaş veriyorlar. Ben de Kayseri Valisi olarak sonuna kadar arkalarında duruyorum. Yine kooperatifimizin yürütme kurulu büyük bir mücadele veriyor. Kadın kooperatiflerinde tarımsal üretime büyük ağırlık verilmeye başlandı. Burada Tarım İl Müdürümüzün büyük bir mücadelesi var kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı kadın kooperatiflerinin kendi araçlarını ya da iş yerlerini aldığını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Ağırnas Kadın Kooperatifimiz de bunun en önemli başarı örneklerinden birisi. Kurulalı daha 5 ay olmasına rağmen ulusal ve yerel ölçekte büyük siparişler aldı. Türkiye'de birçok yere ürün gönderdi. Kayseri Perakendeciler Derneği kentle ilgili her olayda elini taşın altına koyan ve yüreği Kayseri ile atan bir dernek. Kayserili kadınlarımıza destek verdikleri için başta başkanımız olmak üzere hepsini teşekkür ediyorum. Kayserili hemşehrilerimizin de Ağırnaslı kadınlarımızın ürettiği doğal aspir yağını tercih etmelerini de özellikle istiyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da kadın kooperatifinin "Kayseri kendi yağında kavruluyor ve aspir yağı" projesi kapsamında alınan soğuk sıkım makinesi ile üretime başladığını belirtti.

Kayseri Perakendeciler Derneği Başkanı Mehmet Buçukoğlu'da emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve Kayseri Perakendeciler Derneği Başkanı Buçukoğlu protokolu imzaladı.