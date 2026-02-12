Kayseri 21. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı açıldı

Kayseri'de bu yıl 21'incisi düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı, ziyaretçilere açıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışı için düzenlenen törene Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav Kayseri, Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun ve davetliler katıldı.

Saklav, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin ticaret ve sanayi şehri olmasının yanında tarım kenti unvanı da bulunduğunu söyledi.

Kayseri'nin birçok kalemde son yıllarda Türkiye sıralamasında ilk 10'da yer aldığını vurgulayan Saklav, fuarın kent tarımına katkı sunacağına inandığını kaydetti.

Türkmen de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman tarım ve hayvancılığa destek olduklarını belirti.

Kayseri'de açılan her tarım fuarının bir öncekine göre daha da büyüdüğünü vurgulayan Atasagun ise fuarın açılmasına destek verenlere teşekkür etti.

Atasagun, bin 900 firmanın katıldığı fuara 300 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.

Fuar, 15 Şubat'ta sona erecek.