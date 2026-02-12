Haberler

Kayseri 21. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

21. Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fuar Merkezi'nde açıldı. Fuara 1900 firma katılıyor, 300 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Kayseri'de bu yıl 21'incisi düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı, ziyaretçilere açıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışı için düzenlenen törene Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav Kayseri, Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun ve davetliler katıldı.

Saklav, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin ticaret ve sanayi şehri olmasının yanında tarım kenti unvanı da bulunduğunu söyledi.

Kayseri'nin birçok kalemde son yıllarda Türkiye sıralamasında ilk 10'da yer aldığını vurgulayan Saklav, fuarın kent tarımına katkı sunacağına inandığını kaydetti.

Türkmen de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman tarım ve hayvancılığa destek olduklarını belirti.

Kayseri'de açılan her tarım fuarının bir öncekine göre daha da büyüdüğünü vurgulayan Atasagun ise fuarın açılmasına destek verenlere teşekkür etti.

Atasagun, bin 900 firmanın katıldığı fuara 300 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.

Fuar, 15 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı

Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var
Cankan'dan hayranlarını üzen haber

Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Onu daha önce böyle görmediniz! Merdivene oturup özür videosu çekti

Onu daha önce böyle görmediniz! Merdivene oturup özür videosu çekti