Kayseri Serbest Bölge Ziyareti: İhracatın Yüzde 25'i Buradan

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri ihracatının yüzde 25'lik kısmının karşılandığı Kayseri Serbest Bölgeyi (KAYSER AŞ) ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çopuroğlu'nu ağırlayarak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rail Tur Vagon Endüstrisi AŞ'yi ziyaret eden Palancıoğlu ve Çopuroğlu, Kayseri AŞ su arıtma tesisi ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Serbest Bölge'de bir toplantı gerçekleştirdiklerini, altyapı çalışmalarını yerinde gördüklerini anlatan Çopuroğlu, Palancıoğlu ve icra heyeti başkanına teşekkür etti.

Serbest Bölge ile ilgili bilgi veren Palancıoğlu da 55 kilometrelik yolun 5,5 kilometresinde kanalizasyon, yağmur suyu hattı, doğal gaz, elektrik, fiber kablo gibi altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.