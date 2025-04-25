Kayseri Serbest Bölge'de Yatırım Seferberliği Devam Ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı da olan Palancıoğlu, Kayseri ihracatının yüzde 25'ini karşılayan Kayseri Serbest Bölge'de 3,5 yıldır yatırım seferberliği olduğunu belirtti.

Kayseri Serbest Bölge'nin ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını, bölgenin daha çok gelişmesi için yeni yatırımların da devam ettiğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri Serbest Bölge'de birçok alt ve üstyapı çalışmaları yapıyoruz. Serbest Bölge bizim için son derece önemli. Ben Yönetim Kurulu Başkanı olarak 3,5 senedir gece gündüz buraya destek veriyorum. Burada güneş enerjisi santrali, kiralanabilir hangarlar yaptık. Aynı zamanda 50 bin kamyondan fazla toprağı buraya çekerek bütün Serbest Bölge'nin yeni yollarını açmış olduk. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca tam 54 kilometre altyapı yaptık. Suyu, kanalizasyonu, doğal gazı ve diğer hatları yapıldı. Dolayısıyla tüm altyapı çalışması yakın bir zamanda inşallah tamamlanmış olacak. Çevre temizliği ve peyzajına başlıyoruz."