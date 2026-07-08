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Kayseri OSB'de son 1 yılda 600 sanayiciye iş yeri ruhsatı verildi

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde son 1 yılda 600 sanayiciye iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verildi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, bölgenin Türkiye'nin önde gelen OSB'leri arasında olduğunu ve ruhsatlı fabrika sayısının 850'ye ulaştığını açıkladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) son 1 yılda 600 sanayiciye iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verildi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB'nin alan büyüklüğü, fabrika sayısı ve işletme çeşitliliği açısından Türkiye'nin önde gelen OSB'leri arasında bulunduğunu belirtti.

Kent ihracatının büyük bir bölümünün Kayseri OSB'den yapıldığını kaydeden Yalçın, Kayseri OSB'nin eskisinden daha güçlü bir yapıda bulunduğunu aktardı.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı konusunda attıkları adımların meyvelerini vermeye başladığını belirten Yalçın, 1 yıl gibi bir sürede yaklaşık 600 sanayicinin ruhsatlarına kavuştuğunu, ruhsat sahibi fabrika sayısının 850'ye ulaştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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