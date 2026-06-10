Kayseri Kariyer Merkezi mayısta 222 istihdama aracı oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile personeli buluşturan Kayseri Kariyer Merkezi, mayıs ayında 222 istihdama aracılık etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi, iş arayan ile işvereni buluşturma noktasında köprü görevi üstlenmeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede Kayseri Kariyer Merkezi, mayısta 222 vatandaşın istihdamına katkı sağladı.

Merkez ayrıca 1 aylık süre zarfında, 37 bin 868 kısa mesaj yönlendirmesi, 324 başvuru, 225 ilan ve 671 işçi talebinin sevk ve idaresini gerçekleştirdi.

Kayseri Kariyer Merkezi, bu yılın ilk 5 ayında toplam 1308 kişinin istihdamına destek verdi.

Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile dayanışma halinde istihdama yönelik aracılık yapan merkez, işbirliği yaptığı 13 kurum ve kuruluş ile görevi yerine getiriyor.