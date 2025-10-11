Kayseri Kadın Basketbol Takımı'ndan Başkan Büyükkılıç'a Nezaket Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Başkanı Yakup Yüksel ve oyuncuları ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında evinde oynayacağı ilk karşılaşma öncesi Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Takımı, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükkılıç, yeni sezonda takıma başarılar diledi.

Başkan Palancıoğlu'na da emeklerinden dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, şehri en güzel şekliyle temsil etme yönünde hep beraber gayret edeceklerini belirtti.

Büyükkılıç, 2024 Avrupa Spor Şehri seçilen Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti olması için resmi başvuru yaptıklarını da hatırlattı.

Takımın çalışmaları hakkında bilgi veren Palancıoğlu ise geçen hafta Çanakkale'de takımın ilk galibiyetini aldığını anımsattı.

Sporu desteklemenin önemine dikkati çeken Palancıoğlu, "Özellikle altyapıda 300 çocuğumuz var. Uyuşturucuya bulaşmama, internet bağımlılığına yakalanmaması açısından kızlarımız onlara örneklik teşkil edecek. Altyapıdan ana takıma katılan kızlarımız da var. Dolayısıyla o 300 kızın içerisinden hocalarımız takviyede bulunuyor, onlara da bir moral, motivasyon oluyor. Sürekli antrenmanlar yapıyorlar. Hepsinden önemlisi Kayseri'de bir kadın basketbol takımının Süper Lig'de olması önemli. Bu takım Büyükşehir Belediyemizin yıllardır desteklediği bir takım." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, ziyarette Büyükkılıç'a takımın atkısı ve 38 numaralı forma hediye etti.