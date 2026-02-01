Haberler

Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde etkinliklere imza attı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için tiyatro, spor ve gastronomi gibi birçok etkinlik düzenledi. KAYMEK'in mutfak etkinliğinde babalar ve çocuklar birlikte yemek yaptı. Spor AŞ tarafından gerçekleştirilen Sömestir Cup turnuvasında ise 16 takım kıyasıya mücadele etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için pek çok etkinliğe imza attı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesindeki KAYMEK, Spor AŞ gibi kuruluşlarla tiyatrodan spora, gastronomi faaliyetlerinden çeşitli oyun ve aktivitelere kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi.

KAYMEK tarafından gerçekleştirilen gastronomi etkinliğinde, mutfakta babalar, yanlarında çocukları ile hem leziz tatları hazırladı hem de unutulmaz anlar yaşandı.

Spor AŞ tarafından düzenlenen Sömestir Cup 11 Yaş Altı Turnuvası, büyük heyecana sahne olan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. 19 Ocak'ta başlayan ve 30 Ocak'ta oynanan üçüncülük–dördüncülük ile final maçlarıyla sona eren turnuvada, 4 grupta toplam 16 takım mücadele etti.

Zecorner Kayserispor, Spor AŞ, Melikgazi Belediyespor, Zeki Akparlar FK takımlarının yarıştığı etkinlikte, sahada ter döken tüm sporcular, spora ve eğlenceye doydu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
