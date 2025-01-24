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Kayseri'de Uyuşturucu ile Mücadelede ERVA Projesi Başarı Sağlıyor

Kayseri'de Uyuşturucu ile Mücadelede ERVA Projesi Başarı Sağlıyor
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Kayseri Valiliği tarafından başlatılan 'Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi' ile 22 genç bağımlılıktan kurtarıldı. 47 spor okulunda gerçekleştirilen faaliyetlerle zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması hedefleniyor.

Kayseri Valiliğince başlatılan "Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi" kapsamında açılan ERVA Spor Okulları Projesi sayesinde 22 genç uyuşturucu bağımlılığından kurtarıldı.

Kayseri Valiliğinin öncülüğünde 2023'te hizmete giren, hayırseverler, STK ve kamu kurumlarının destekleriyle kısa sürede önemli mesafe kat edilen ERVA Projesi kapsamında mahallelerde açılan 47 okulda gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, sağlıklı nesillerin yetişmesi amaçlanıyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, emniyet ve jandarmanın uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 2024 yılında 2023'e kıyasla 2,5 kat daha fazla operasyon yaptığını söyledi.

Kayseri'de 2 hafta önce 38 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, geçen hafta jandarmanın 6 kilogram, emniyetin ise 8 kilogram sentetik uyuşturucu yakaladığını dile getiren Çiçek, bu başarının arkasında şehirdeki kamera sayısını 4 kat artırmalarının da etkili olduğunu vurguladı.

Çiçek, bütün çabalarına rağmen talep olduğu sürece arz da olduğuna dikkati çekerek, "Uyuşturucuyla mücadele sadece emniyet güçlerimizin, jandarmamızın yapabileceği bir mücadele değil. Ailelerimizle, sivil toplumumuzla hep beraber mücadele etmemiz gereken bir konudan bahsediyoruz. Aslında seferberlik ruhu içerisinde topyekun mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun için de biz sadece polisiye tedbirlerle değil, gençlerimizin uyuşturucuya giden yollarını kapatmak, onları hayatlarında yalnız bırakmamak, okul çıkışlarında kendi kaderleriyle baş başa bırakmamak adına bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

"Bundan kurtulmuş, temizlenmiş 22 kişi bizzat biliyorum"

Bu kapsamda Türkiye'de ilk ve tek olan ERVA Spor Okulları Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Çiçek, bugün 47 spor okuluna ve 12 bin öğrenciye ulaştıklarını bildirdi.

Vali Çiçek, spor okullarında çok güzel hikayelere tanık olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ERVA Spor Okulumuzda annenin biri, çocuğunun kurtulamadığını, AMATEM'de (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi) tedavi gördürüp spor okuluna yazdırdıklarını, çok değiştiğini, şu an madalyalar getirdiğini bana iletti. Bir başka çocuğumuz, mahallelerinde bütün arkadaşlarının cezaevinde olduğunu, en büyük isteğinin cezaevine girip 'ağır abi' olarak statü atlamak istediğini bana söyledi ama spor okuluna geldikten sonra bu düşüncesinin değiştiğini artık madalyalar getirmek istediğini, Türk bayrağını diğer bayrakların üstüne çıkarmak istediğini anlattı. Yine bir annemiz yazdığı mektubunda, kızımı kurtaramıyordum, uyuşturucu, alkol, öyle bir bataklığın içerisindeydik diye yazmıştı. Bizim elimizde listeler var. Bundan kurtulmuş, temizlenmiş 22 kişi bizzat biliyorum ama oradaki amacımız hiç başlamamaları, hiç bu işe bulaşmamaları."

"Biz bir aile olduk"

Spor okullarına yoğun talep olduğunu ve yeni okul açmak isteyen kurumlara yer bulmakta zorlandıklarını anlatan Çiçek, yakın zamanda 10 okul daha açacaklarını söyledi.

Çiçek, 5'inin tadilatının bittiğini belirterek, "Her mahallede olması çok önemli. Hemen sokaklarında olması onlara ayrı bir motive kaynağı oluşturdu. Dolayısıyla uyuşturucuyla mücadelede burayı çok önemsiyoruz. Her okulumuzun okul aile birliği kuruldu, başkanları, mütevelli heyetleri oluştu. Biz bir aile olduk. 12 bin öğrenci, bunların aileleri, sporcularımız, antrenörlerimiz, antrenörlerimizin ailesi, değerler eğitimi veren hocalarımızla haftanın 5 günü eğitimlerimiz devam ediyor." dedi.

Vali Gökmen Çiçek, çocukları uyuşturucudan, dijital bağımlılıktan uzak dursun diye başlattıkları projede madalyaların da gelmeye başladığını söyledi.

Lisanslı spocu sayısı arttı

Okullarda 150 antrenörün görev yaptığını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Avrupa halter ikincimiz, Avrupa tekvando şampiyonlarımız çıkmaya başladı. Çok yakın zamanda bu proje Türkiye'ye damga vuracak. Buna inanıyorum. Kayseri, lisanslı sporcu sayısında Türkiye'de 12. sıradaydı. İlk 5'in içerisine girdik. ERVA Spor Okulları ile aktif lisanslı sporcu sayısında artış oldu. Birçok sporcuya iş verme imkanına ulaşıldı. STK'lerimiz, iş insanlarımız aynı zamanda spor okullarına müdürler, sorumlular atadı. Bir istihdam kapısı da oluştu. Bugün buralarla ilgilenen 40'a yakın eleman da işe alındı. Bir yarış havası başladı."

Vali Çiçek, "Narkotik Anne" projesine de değinerek, Kayseri'de geçen yıl 122 bin anneye ulaştıklarını, annelere çocuklarının uyuşturucu kullandığını nasıl anlayacakları ve nasıl önleyecekleri konusunda eğitim verdiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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