Kayseri'de Tırmanışta Düşerek Hayatını Kaybeden Dağcı
Kayseri'nin Hisarcık Mahallesi'nde Kırlangıç Vadisi'ne tırmanış yapan bir grup dağcıdan N.Ö. (47), tırmanış esnasında düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, N.Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kayseri'de Kırlangıç Vadisi'ne tırmanış için giden ekipten 1 kişi, tırmanış esnasında düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, bir grup dağcı tırmanış için Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan merkez Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde yer alan Kırlangıç Vadisi'ne gitti.

Grupta yer alan N.Ö. (47) tırmanış esnasında düştü.

Durumu fark eden grup üyeleri, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde N.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
