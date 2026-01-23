Haberler

Kayseri'de Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etap inşaat çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etap inşaat çalışmaları, 4,19 milyar lira yatırım ile kış şartlarına rağmen devam ediyor. Proje kapsamında 830 bağımsız bölümün inşasının sürdüğü belirtiliyor.

Kayseri'de Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etap inşaat çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Emlak Konut tarafından ihalesi gerçekleştirilen 2. Uygulama Etabında, 13 bloktan oluşan 830 bağımsız bölümün yer aldığı yaklaşık 135 bin metrekarelik inşaat alanında yapım süreci sürüyor.

Yaklaşık 4,19 milyar lira yatırım bedeline sahip 2. etap inşaat çalışmaları kış şartlarına rağmen devam ediyor.

Şantiye sahasında alınan tedbirlerle imalatların kesintiye uğramaması sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarını göz önünde bulundurarak, planlanan çalışmalarla sürecin sağlıklı ve kontrollü bir şekilde ilerlemesini hedefliyor.

Öte yandan, 3. Uygulama Etabında yer alan 615 bağımsız bölüm için hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerinin, yeniden hazırlanan projeler doğrultusunda yapılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl çerisinde 3. etap uzlaşma sürecini tamamlayarak tapu devirleri, tahliye, yıkım ve imar uygulamalarının ardından yeni etap inşaatını başlatmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam

Sosyal medyadan lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ülke karıştı
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu

Zeynep Sönmez'i eledikten sonra bunu yaptı! Olanlar oldu
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler