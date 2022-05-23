Kayseri'de halı saha maçının ardından çıkan kavgada silahla yaralanan kişi öldü - Haberler

Kayseri'de halı saha maçı sonrasında çıkan kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yalova Sokak'ta çıkan kavgada, O.Ç. tarafından av tüfeğiyle ağır yaralandığı iddia edilen E.K. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan O.Ç. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalandı, kardeşi F.Ç. de gözaltına alındı.

F.Ç. ile O.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde dün bir halı sahadaki maçın ardından E.K. ile O.Ç. tartışmıştı. Bir süre sonra mahalleye bağlı Yalova Sokak'ta karşılan ikili arasında kavgaya dönüşen olayda O.Ç'nin av tüfeğiyle E.K'yi yaraladığı iddia edilmişti.