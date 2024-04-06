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Kayseri'de gerçekleştirilen 'change' araç operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri'de gerçekleştirilen "change" araç operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kayseri Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, 2024 yılında Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı ile ortak çalışma yürüttü.

Çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 750 bin lira olan gümrük girişli yabancı plakalı 10 "change" araç, 1 çalıntı tır ile 9 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Güvenlik Hırsızlık Suç Operasyon Otomobil Güncel Haberler

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