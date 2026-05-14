Kurban Bayramı öncesi 'fahiş bilet' denetimi

Kurban Bayramı öncesi Kayseri şehirlerarası otobüs terminalinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, otobüs firmalarının bilet fiyatlarını denetledi. Denetimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği tavan fiyatlara uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla yapıldı.

'AYKIRILIK TESPİT EDİLDİĞİNDE BAKANLIĞA BİLDİRİYORUZ'

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, "Ticaret Bakanlığı olarak haksız fiyat artışı ve fiyat etiketlerindeki yanıltıcı ve aldatıcı indirimlerin tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yoğun bir şekilde denetimlerimiz devam etmekteydi. Kurban Bayramı öncesi de artan talepler doğrultusunda bilet satış fiyatlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği tavan ücretin üzerinde satılıp satılmadığını denetlemek üzere şehirler arası otobüs terminallerinde yoğun bir şekilde bakanlık olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz. Denetimlerde, haksız fiyat dediğimiz veya tavan fiyat ücreti var. Bu fiyatların üzerinde fiyatlandırma yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Ayrıca, Kurban Bayramı öncesi de hal denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. O denetimlerimiz de sabah saatlerinde yoğun şekilde yapılıyor. Aykırılık tespit edildiği durumda tutanak altına alıp, bakanlığımıza bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
