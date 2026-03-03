Haberler

Kartal Kavşağı projesinde elektrik altyapı çalışmaları başladı

Kartal Kavşağı projesinde elektrik altyapı çalışmaları başladı
Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin projesi kapsamında elektrik altyapısı yenileniyor. 2.87 milyon TL'lik yatırımla enerji arz güvenliği artırılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılacak Kartal Kavşağı ve bağlantı yolları projesi kapsamında elektrik altyapı çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ (KCETAŞ) tarafından Hunat Mahallesi ve Seyyid Burhaneddin Caddesi bölgesinde indirici trafo merkezleri arasındaki fider güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

Toplam 2 milyon 870 bin TL keşif bedeline sahip yatırım ile şehrin ana arterlerinde bulunan elektrik altyapısı yenilenerek enerji arz güvenliğinin arttırılması hedefleniyor.

Sahada incelemelerde bulunan KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde şehrin elektrik altyapısı adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Toplam 2 milyon 870 bin TL keşif bedeline sahip çalışma ile şehrin ana arterlerinde yer alan elektrik altyapısının yenilendiğini ifade eden Kilci, projenin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

KCETAŞ'ın yeni yılın ilk yatırımını bu projeye yaptığını aktaran Kilci, "Bu vizyoner projede bizlere iş birliği ve destek veren, Kayseri'mizin her alanda daha modern ve yaşanabilir bir kent olması için büyük emek harcayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a şahsım ve KCETAŞ ailesi adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca sahada özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

