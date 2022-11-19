KAYSERİ'DE BİPOLAR BOZUKLUK HASTASI, POLİS VE BEKÇİLERE SALDIRDI, 3 POLİS 1 BEKÇİ YARALI Güncel Haberler Bipolar bozukluğu olduğu tespit edilen bir kişi, sağlık ekiplerinin haber vermesiyle bölgeye gelen polis ve bekçilere saldırdı. Bipolar bozukluğu olduğu tespit edilen bir kişi, sağlık ekiplerinin haber vermesiyle bölgeye gelen polis ve bekçilere saldırdı. 3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan şahsı ekipler kısa sürede yaralı halde etkisiz hale getirdi. Yaralanan 3 polis, 1 bekçi ve saldırgan hastaneye sevk edildi. KAYSERİ,(DHA)- Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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