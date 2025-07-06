Kayseri'de Aşure Günü Kutlaması

Kayseri'de Aşure Günü Kutlaması
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Aşure Günü dolayısıyla 5 bin kişilik aşure ikramında bulundu. Vatandaşlar, dağıtım için kurulan stantta ikram edilen aşureye yoğun ilgi gösterdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri aşure dağıtımı için Kayseri Kalesi önünde stant kurdu.

KAYTUR AŞ'nin hazırladığı toplam 5 bin kişilik paketli aşure, burada vatandaşlara ikram edildi.

İkram nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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