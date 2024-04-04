Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlere Teknoloji Hangarı Sunacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlere kendi projelerini yapma ve geliştirme imkanı sunacak "teknoloji hangarı"nı hizmete sunacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, projeyi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hayata geçireceklerini kaydetti.

Büyükkılıç, Kayseri olarak ihtisaslaşmaları gerektiğini, bu manada Kayseri'yi havacılığın, savunma sanayinin önemli merkezlerinden biri olma yönünde ilerleteceklerini ifade etti.