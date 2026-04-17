Kayseri Büyükşehir Belediyesinden emeklilere destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, asgari ücretin altında emekli maaşı alan ve ekonomik yardıma ihtiyaç duyan emekliler için 'Emekli Sosyal Destek Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında uygun şartları taşıyan emeklilere toplam 10 bin lira nakdi yardım yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen nisan ayı meclis toplantısında kentte ikamet eden asgari ücretin altında emekli maaşı alan ve ekonomik yönden desteğe ihtiyaç duyan emeklilerin yükünü hafifletmek amacıyla sosyal destek yardımı yapılması talebi görüşüldü.

Görüşülen "Emekli Sosyal Destek Projesi", meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Proje kapsamında uygun şartları taşıyan emeklilere toplam 10 bin lira nakdi destek verilecek. Ödemeler 5 bin lira mayıs, 5 bin lira da kasım aylarında olmak üzere iki aşamada yapılacak.

17- 26 nisan tarihleri arasında başvuru yapılabilecek projeye ilişkin detaylı bilgilere Kayseri Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

İlk etapta 20 bin emekliye destek verilmesi planlanan proje başvurular, SGK, tapu, nüfus ve araç kayıtları üzerinden detaylı şekilde kontrol edilecek.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Şamil Tayyar'ın öğrencileri ve öğretmenleri boykota çağıranlara tepkisi olay oldu

"Aklınızı başınıza alın, bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın"
PFDK'den ceza alan Ali Yiğit Buruk'a bir kötü haber daha

PFDK'den ceza alan Okan Buruk'un oğluna bir kötü haber daha
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

112 çalışanı gözyaşlarına boğuldu, görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! Almina’nın son durumunu babası anlattı

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! İşte Almina’nın son durumu
Şamil Tayyar'ın öğrencileri ve öğretmenleri boykota çağıranlara tepkisi olay oldu

"Aklınızı başınıza alın, bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın"
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık markayı ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler

Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı