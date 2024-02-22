Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere verilecek nohut desteğini arttırdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çiftçilere verilecek 200 ton nohut desteğinin 300 tona çıkarıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Tarım Fuarı'nın açılışına katılan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılıkta Kayseri'nin önemli bir kent olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, 14 tarım ürününün üretimde ilk 10'da yer aldıklarını ifade ederek, amaçlarının ürünlere sahip çıkmak, tanıtmak, daha üretken ve fazla kamuoyu oluşturmak yönünde çalışmalarını sürdürmek olduğunu vurguladı.

Konuşması sırasında nohut konusunda desteklerin arttırılması talebinde bulunan çiftçilere yönelik ihalesi yapılma aşamasında olan 200 ton nohut desteğini 300 tona çıkaran Büyükkılıç, çiftçilerden alkış aldı.