Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025'te 19 meclis toplantısı gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin, 2025 yılında 19 meclis toplantısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 2025'te belediye yönetimi açısından oldukça yoğun ve üretken bir dönem olarak kayıtlara geçti.

Büyükşehir Belediye Meclisi, geçen yıl içerisinde toplam 19 meclis toplantısı gerçekleştirdi.

Bu toplantılarda gündeme alınan konular görüşülerek 657 meclis kararı alındı.

Ayrıca, İmar ve Bayındırlık Komisyonu 39, Plan ve Bütçe Komisyonu 9, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 10, Ulaşım Komisyonu 4, Hukuk Komisyonu 1 ve Denetim Komisyonu 23 toplantı sonucunda yüzlerce rapor meclis gündemine sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Encümeni ise 2025 yılında 55 encümen toplantısı yaparak, 2 bin 883 karar aldı.

Zabıta Daire Başkanlığı 1874 talep sonuçlandırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 2025'te gerçekleştirdiği çalışmalarda kentin huzuru, sağlığı, düzeni ve güvenliği adına yüzlerce denetim yaptı, kanunsuz ve uygunsuz durumlara ilişkin de onlarca işlem uygulayarak kamu yararına hizmetlerini sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 1 yıl içerisinde 1874 talebi sonuçlandırıp, vatandaşlara taleplerinin sonuçlandığına dair yazılı bilgilendirme yaptı.

Yıl içerisinde 1264 iş yerini denetleyen Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 526 dilenciye tutanak düzenledi, 73 çocuğu şubeye teslim etti ve 575 kez seyyar satıcılıktan tespit tutanağı düzenledi.

Zabıta ekipleri, bir yıllık süreçte 159 markete cezai işlem uygularken, sağlık koşullarına uymayan 1 iş yerini mühürledi.

Ayrıca Kabahatler Kanunu'na muhalefet eden 1771 kişi hakkında çeşitli maddelerden idari yaptırım tutanağı düzenledi.

Zabıta personelinin 1 yıl boyunca uyguladığı işlemlerden tahakkuk eden meblağ ise toplamda 6 milyon 317 bin 348 lira olarak gerçekleşti.