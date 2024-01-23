Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yeraltı Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, kentin önemli ticari merkezlerinden Yeraltı Çarşısı'nda esnafı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Burada çiçeklerle karşılaşan Büyükkılıç, esnafın taleplerini dinledi.

Ziyarette Büyükkılıç'a AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de eşlik etti.