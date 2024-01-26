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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sarız'da Vatandaşlarla Buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükkılıç, kent merkezinde, ilçelerde ve Ankara'da beraberliğin bereketini yaşadıklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesinde vatandaşla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sarız Atatürk Park'ında vatandaşla buluşan Büyükkılıç'a AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Halit Yağmur, ilçe belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kent merkezinde, ilçelerde ve Ankara'da beraberliğin bereketini yaşadıklarını bildirdi.

Dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirten Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin uyumu, devletimizin bekası, ay yıldızlı Türk bayrağımızın, vatanımızın, milletimizin onuru için yapmış olduğu çalışmaları, il başkanlarımız Kayseri'de en güzel şekilde sergiliyor." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, ilçedeki 44 mahallede ve 26 mezrada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Cumhur İttifakı'nın bereketini yaşadıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Her ilçede hizmetlerimizle buluşuyoruz. Şehir merkezine ve taşrada yaptıklarımız takdir topluyor. Allah'ın izniyle merkezde, taşrada ve mezrada ustalık eserlerimizi sizlerle buluşturacağız. İnşallah el ele gönül gönüle, 17-0 Kayseri'ye yakışır. Bize çalışmak yakışır, gönüllerinizde yer etmek yakışır, bize hizmetlerimizle sizi buluşturmak yakışır. Her birinize ayrı ayrı sevgiler sunuyorum."

Ersoy ise gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti.

Kayseri'nin Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Sarız son 5 yılda tarihin en fazla hizmetini bakanlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile büyükşehir belediyemizin önderliğinde aldı. Buradaki 44 muhtarım, belediye başkanım, ilçe başkanım ve ocak başkanım şahittir. Elimizden ne geliyorsa yaptık. Niye, Sarız, Pınarbaşı, Bünyan, Felahiye, İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, Talas, Melikgazi ve Kocasinan bizim? Alayı bizim kıymetli hemşehrilerim. Biz Kayseri'den bir mesaj vereceğiz. Rekor bir oyla kalemizi tutacağız ve Türkiye'ye 'Biz geçmişte olduğu gibi bugün de üzerimize düşeni yaptık, yarın da yapacağız. Çünkü burası Kayseri, burada oyun bozulur' diyeceğiz."

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Ankara Sarız Belediye Politika Güncel Haberler

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