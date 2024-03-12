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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşarak gençlerin taleplerini dinledi ve dijital bağımlılık konusunda tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, şehrin geleceğini şekillendirmede gençlerin önemli bir rol oynadığını vurguladı ve Kayseri'nin spor başkenti olma hedefini pekiştirmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "ÜniAK Kampüs Buluşmaları" kapsamında Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) öğrencilerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ İlahiyat Fakültesi'ndeki buluşmaya katılan Büyükkılıç, gençlerin taleplerini ve sorularını dinledi.

Öğrencilerin sesi olmaya çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, gençlere dijital bağımlılık ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Kentte hayata geçen hizmetlerle ilgili bilgi veren Büyükkılıç, şunları kaydetti.

"Şehrimizi her yönüyle geleceğe hazırlama yarışı içerisindeyiz. Ama bu yarışta en çok rol alması gerekenler sizlersiniz. Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı aldı. Bizim bunu geliştirmemiz lazım. Bunu pekiştirmemiz lazım. Sadece spor şehri olmaktan öte sporun başkenti olma konumuna gelmemiz lazım."

Büyükkılıç, gençlere Çanakkale gezisi sözü de verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Erciyes Spor Politika Güncel Haberler

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