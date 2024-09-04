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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İslam Kalkınma Bankası heyetini kabul etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İslam Kalkınma Bankası heyetini kabul etti. Ziyarette, Kültepe Kaniş-Karum'da çıkarılan tabletlerin imitasyonu hediye edildi ve başarılı projelerden biri olan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı T4 hattı hakkında bilgi paylaşıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İslam Kalkınma Bankası heyetini kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete İslam Kalkınma Bankası Küresel Uygulama ve Ortaklıklardan Sorumlu Direktörü Issa Faye, Türkiye Direktörü Walid Abdelwahab ve ilgililer katıldı.

Ziyarette Faye'ye Kültepe Kaniş-Karum'da çıkarılan tabletlerin imitasyonunu hediye eden Büyükkılıç, Kültepe'den çıkarılan tabletlerin çek, senet ve anlaşmaları içerdiğini belirterek, Kayseri'nin neden kendi kaynakları ile yatırım yaptığının ve başarılı olduğunun buradan anlaşılabileceğini kaydetti.

Faye de Büyükkılıç'ın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı T4 hattının Türkiye'deki en başarılı projelerden biri olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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