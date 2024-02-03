Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gönüllü Kültür Kuruluşlarıyla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, temsilcilerle istişare toplantısı yaptı.

Kayseri için çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Toplantıda, temsilcilerin talep ve önerileri dinlendi.