Üye Girişi
Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gönüllü Kültür Kuruluşlarıyla Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, temsilcilerin talep ve önerileri dinlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, temsilcilerle istişare toplantısı yaptı.

Kayseri için çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Toplantıda, temsilcilerin talep ve önerileri dinlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Sivil Toplum Yerel yönetim Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title