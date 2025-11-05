Kaymakam Kaya, Yeşilova Mahallesi'nde Hane Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Yeşilova Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaretinin ardından stadyumda incelemelerde bulunan Kaya, gençlerin spor imkanlarını artırmak için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, evleri ziyaret ederek kent sakinleriyle sohbet etti.
Kaya, Yeşilova Mahalle Muhtarı Salih Yılmaz ile birlikte hane ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ziyaret kapsamında mahalle sakinlerinin evlerine konuk olan Kaya, vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi.
İlçede yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi veren Kaya, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu söyledi.
Kaya, hane ziyaretleri ardından Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile Bozburun Yeşilova Mahallesi Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.
Amatör lig maçlarının oynanmaya başladığı stadyumda, eksikler ve yapılabilecek düzenlemeler yerinde incelendi.
Kaya, gençlerin spor faaliyetlerine erişimini artırmak amacıyla tesisin iyileştirilmesi için gerekli adımların atılacağını kaydetti.