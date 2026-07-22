Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Kılıç: Beş İhracatçı, Tedarikçilere 'Kayısı Almayın' Talimatı Veriyor. TMO Alım Yapmalı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, kentte faaliyet gösteren beş ihracatçının tedarikçilere "kayısı almayın" talimatı verdiğini iddia ederek, bunun üreticiyi mağdur ettiğini söyledi. Kılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) piyasaya girerek üreticiden alım yapması çağrısında bulundu.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, kayısı piyasasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Geçen yıl yaşanan zirai afetler nedeniyle bu yıl rekoltenin önemli ölçüde düştüğünü belirten Kılıç, üreticinin hasadı tamamlamasına rağmen ürününü değerinde satamadığını savundu.

"BEŞ İHRACATÇI TEDARİKÇİLERE 'KAYISI ALMAYIN' TALİMATI VERİYOR"

Üreticinin büyük emekle yetiştirdiği ürünü pazarlama aşamasında sıkıntı yaşadığını belirten Kılıç, kentte faaliyet gösteren beş ihracatçının tedarikçilere kayısı almamaları yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Kılıç, "Değerli arkadaşlar, üretici üretiyor, güneşin altında çalışıyor. Varını yoğunu bu kayısı bahçelerine harcıyor, emek veriyor, hasadını yapıyor, çekirdeğini çıkarıyor. Ancak ürününü satacağı zamana geldiğinde asıl sorun o noktada başlıyor. Şu anda kayısı üreticimiz işçilerini çalıştırdı, kayısısını hasat etti. Şimdi ürününün bir kısmını satarak işçisinin ücretini ödeyecek. Ancak maalesef Malatya'daki beş ihracatçının, tedarikçilere 'kayısı almayın' talimatı verdiğini görüyoruz. Buradan hükümete ve devlet yetkililerine sesleniyorum: Bu çiftçi işçisinin parasını nereden bulup ödeyecek? Piyasada bin liraya satılan bir kayısıyı üreticiden 200 liraya almaya mı çalışıyorlar? Bu tür fırsatçı hareketler ne zaman sona erecek" dedi.

"ÜRETİCİ BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Üreticilere ürünlerini düşük fiyattan satmamaları çağrısında bulunan Kılıç, "Onlar almıyorsa siz de satmayın. Çünkü kayısı üreticisi beşten büyüktür, ihracatçıdan büyüktür. Bizim ürünümüz olduğu sürece ihracatçımız da, tüccarımız da Bağdat'tan da gelir, dünyanın her yerinden de gelir. Bu kayısıyı bütün dünya tüketecek. Ancak çiftçinin boğazını sıkarak, kayısıyı değersizleştirerek hiçbir yere varamazsınız" dedi.

TMO'YA ÇAĞRI

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne de çağrıda bulunan Kılıç, "Buradan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne de sesleniyorum. Depolarınızı yaptınız, kayısıyı TMO'nun alım listesine koydunuz. Biz yıllardır bunun mücadelesini verdik. İşte bugün meydan ortada. TMO gelsin, bu ürünü alsın, bu çiftçiyi beş ihracatçının insafına bırakmasın, üreticiyi kurtarsın diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıç, hazırladıkları dosyayı milletvekilleri ile Tarım ve Orman Bakanı'na ilettiklerini belirterek, dosyada serbest bölgeyle ilgili iddialar ile sektörde yaşandığını öne sürdükleri sorunları yazılı olarak aktardıklarını, çözüm beklediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA