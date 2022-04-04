Kayıp büyükbaş hayvanlar dronla bulundu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesindeki kırsal mahallede H.B. (84) adlı kadının otlatmaya çıkardığı ve bir süre sonra kaybolan 7 büyükbaş hayvanı, jandarma ekiplerince dronla yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Gümele Mahallesi'nde oturan H.B., 7 büyükbaş hayvanını otlatmak için meraya çıkardı. Hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu. H.B. çevrede yaptığı aramalarda hayvanlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Dron ile arama yapan jandarma ekipleri, hayvanların yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Kızıltoprak mevkiinde olduğunu tespit etti. Hayvanlar sahibi H.B.'ye teslim edildi.