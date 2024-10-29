Kavak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Samsun'un Kavak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kavak Spor Salonu'nda düzenlenen bir törenle kutlandı. Öğrencilerin şiir okuduğu ve çeşitli gösteriler sunduğu etkinliğe Kaymakam Taha Genç, Belediye Başkanı Şerif Ün ve Kavak Cumhuriyet Başsavcısı Alp Esat Cansel ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Samsun'un Kavak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Kavak Spor Salonu'da tören düzenlendi.
Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.
Törene Kaymakam Taha Genç, Belediye Başkanı Şerif Ün, Kavak Cumhuriyet Başsavcısı Alp Esat Cansel ile vatandaşlar katıldı.