Haberler

Katar Emiri Al Sani, Almanya Şansölyesi Merz ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı. Görüşmede, uluslararası gerginliklerin azaltılması ve krizlerin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi gazetesi Al Raya'nın haberine göre, Al Sani ve Merz telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, İran'ın bölge ülkelerine yönelik istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri ve bu durumun bölge güvenliği üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Gerilimin düşürülmesi amacıyla yürütülen bölgesel ve uluslararası çabaların gözden geçirildiği görüşmede, özellikle çatışmaların küresel enerji güvenliği ve ekonomi üzerindeki olumsuz yansımaları üzerinde duruldu.

Al Sani ve Merz, görüşmede, mevcut süreçte gerginliği azaltacak uluslararası girişimlerin yoğunlaştırılması gerektiği konusunda mutabık kalırken, çatışmaların durdurulması ve kalıcı istikrarın sağlanması için diplomatik kanalların öncelikli olarak kullanılması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, krizlerin çözümünde Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesine bağlı kalınması; devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ilkelerinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu

Gerginliği düşürecek adım geldi! Aliyev'den İran hamlesi
Avrupa borsalarında savaş depremi! Orta Doğu'daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı

Avrupa borsalarında savaş depremi
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

İkinci füze sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu

Gerginliği düşürecek adım geldi! Aliyev'den İran hamlesi
Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu

Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu
Ürdün Kralı 2. Abdullah askeri üniformayı giydi

Kral askeri üniformayı giydi