Katar Emiri Al Sani, Almanya Şansölyesi Merz ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi gazetesi Al Raya'nın haberine göre, Al Sani ve Merz telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, İran'ın bölge ülkelerine yönelik istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri ve bu durumun bölge güvenliği üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Gerilimin düşürülmesi amacıyla yürütülen bölgesel ve uluslararası çabaların gözden geçirildiği görüşmede, özellikle çatışmaların küresel enerji güvenliği ve ekonomi üzerindeki olumsuz yansımaları üzerinde duruldu.

Al Sani ve Merz, görüşmede, mevcut süreçte gerginliği azaltacak uluslararası girişimlerin yoğunlaştırılması gerektiği konusunda mutabık kalırken, çatışmaların durdurulması ve kalıcı istikrarın sağlanması için diplomatik kanalların öncelikli olarak kullanılması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, krizlerin çözümünde Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesine bağlı kalınması; devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ilkelerinin önemine dikkat çekildi.