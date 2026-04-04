Katar Emiri Temim, İtalya Başbakanı Meloni ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, ülkeye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bölgedeki güvenlik durumunu ele aldığı belirtildi.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Şeyh Temim ile Meloni, başkent Doha'daki Emirlik Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede tarafların, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdiği, özellikle Orta Doğu'daki mevcut kriz ve bunun enerji güvenliği ile küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini masaya yatırdığı aktarıldı.

Liderlerin ayrıca, mevcut krizin çözümü için gerilimin düşürülmesi ve diyalog yoluna gidilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliği alanlarının da gözden geçirildiği, özellikle ekonomi ve enerji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunun ele alındığı belirtildi.