MKE ile Katarlı Barzan Holding arasında 'Ortak Girişim' mutabakatı

KATAR'ın başkenti Doha'da düzenlenen DIMDEX Fuarı'nda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Katar Savunma Bakanlığına bağlı Barzan Holding arasında 'Ortak Girişim' kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Makine ve Kimya Endüstrisi ile Katar Savunma Bakanlığına bağlı Barzan Holding arasında geçen yıl şubat ayında Doha'da savunma ve yatırım faaliyetlerini içeren iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün ardından, Barzan Holding ile yürütülen iş birliği alanlarının kurumsal, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir yapıya kavuşturulması amacıyla; savunma sanayi alanındaki ortak projelerin 'Ortak Şirket' modeliyle hayata geçirilmesi konusunda taraflar arasında mutabakata varıldı. Bu doğrultuda, MKE ile Barzan Holding arasında 'Ortak Girişim' kurulmasına yönelik mutabakat zaptı, Doha'da düzenlenen DIMDEX Fuarı'nda imzalandı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani'nin refakatinde gerçekleştirilen törende; MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Barzan Holding CEO'su Mohammed Al Sadah, iki ülke savunma sanayi iş birliğini ileri seviyeye taşıyacak anlaşmayı imzaladı.

İmzalanan mutabakat zaptında; MKE ile Barzan Holding arasında Katar'da ortak girişim kurulması, kurulacak ortaklık aracılığıyla Katar'a patlayıcı üretim kabiliyeti kazandırılması, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin yüksek teknoloji ürünlerinden MKE TOLGA yakın hava savunma sisteminin Katar'a satışının gerçekleştirilmesi başlıkları yer aldı.

MKE TOLGA, YAKIN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

MKE mühendislerinin günümüz harp sahasında artan mini/mikro İHA ve taktik dron tehditlerine, akıllı mühimmat ve seyir füzelerine karşı yerli imkanlarla geliştirdiği MKE TOLGA'nın ilk ihracat başarısı için Doha'da imzalar atıldı. Sistem, satışın tamamlanmasıyla Katar ordusunun envanterine dahil olacak. Bünyesinde bulunan radar, jammer ve silah sistemleriyle rafineri, havalimanı, üs/yerleşke ve limanlar gibi kritik tesislerin muhafazasını sağlayacak olan MKE TOLGA, kara birliklerinin korunması, hareketli konvoy koruma görevleri ve deniz platformlarının korunmasında da kritik sorumluluk üstlenecek. Sistem bünyesinde bulunan farklı özelliklerdeki silahların mühimmatı da MKE mühendisleri tarafından özel olarak geliştirildi. İnfilak süre ve mesafesi optimize edilebilen anti-dron mühimmat, sahip olduğu parçacıklı yapısı ile hedef çevresinde metal bir bulut oluşturarak tehdit dronları başarıyla imha ediyor.