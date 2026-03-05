Katar'da mahsur kalan sporculardan iyi haber

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden Katar'a futbol turnuvasına katılmak için giden Küçükada Spor Kulübü'nün yaşları 11 ile 13 arasında değişen 21 futbolcusu ve yöneticilerinden oluşan 31 kişilik kafile, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başkent Doha'da mahsur kaldı. Endişeli ailelere seslenen kafilenin sorumlusu Mustafa Gökçe, "Çocuklarımız çok iyi. Güvendeler. Antrenmanlarını yapmaya devam ediyorlar. Ailelerin içi ferah olsun" dedi.

Kuşadası'nda faaliyet gösteren amatör spor kulübü Küçükada Spor, 25 Şubat'ta Aspire Akademi tarafından düzenlenen futbol turnuvasına katılmak için Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan turnuva, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik 28 Şubat Cumartesi günü başlattığı saldırılar nedeniyle iptal edildi. İran'ın da Basra Körfezi'nde yer alan ABD'nin askeri üsleri ve bu ülkelerin dünyaca ünlü şehirlerine yönelik füze ve dron saldırıları sonrası bölgede hava trafiği durduruldu.

AİLELER ENDİŞELİ

Küçükada Spor Kulübü'nün 31 kişilik kafilesi de hava sahasının kapanması nedeniyle Katar'da mahsur kaldı. Aspire Akademi'nin tesislerinde kalarak antrenmanlarını sürdüren kafileyi Katar Başkonsolosu Derya Dal da ziyaret ederek yakından ilgilendi. Endişeli bekleyişlerini sürdüren aileler, çocuklarının mümkün olan en kısa sürede Türkiye'ye dönmesini talep etti.

'BİZİMLE İLGİLENİYORLAR'

Katar'dan çocukların ailelerine seslenen kafile sorumlusu Mustafa Gökçe, "Çocuklarımız çok iyi. Güvendeler. Antrenmanlarını yapmaya devam ediyorlar. Ailelerin içi ferah olsun. Biraz önce Doha Büyükelçimiz Sayın Mustafa Göksu beni aradı. Dün de zaten Başkonsolos Derya Dal ziyaretimize gelmişti. Kendileriyle görüştük. Devletimiz var olsun, hiçbir sıkıntımız yok. Katarlı yetkililer de ciddi anlamda bizimle ilgileniyorlar. Tek isteğimiz; birbirlerini özleyen aileler ile çocukların birbirlerine kavuşması" diye konuştu.

'BİR AN ÖNCE EVLERİNE DÖNMELERİNİ İSTİYORUZ'

Futbolcu Saffet Bilal Danış'ın babası Hasan Danış ise "Normal şartlarda dün gece yola çıkıp, Türkiye'ye dönmeleri gerekiyordu. Uçuşlar iptal edildiği için gelemiyorlar. Konunun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kadar iletildiğini duyduk. Çocuklarımızla her ne kadar telefonda bire bir görüşsek de merak ve endişe içerisindeyiz. Çünkü çocuklarımızın kaldığı tesisin hemen 30 kilometre ilerisinde ABD üssü var. Tüm anne ve babalar olarak çocuklarımızın bir an önce evlerine dönmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı