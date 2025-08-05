Kastamonu Valisi Dallı ve Milletvekili Uluay, Taşköprü Sarımsak Pazarını Ziyaret Etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Taşköprü ilçesindeki sarımsak pazarını ziyaret etti.

İlçede salı günleri kurulan sarımsak pazarını ziyaret eden Vali Dallı ve Uluay'a Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü ve kurum amirleri eşlik etti.

Pazarda üreticilerle sohbet eden Dallı ve Uluay, satışlar hakkında bilgi aldı ve sarımsak pazarlıklarına da katıldı.

Alıcı ve satıcı arasında arabuluculuk yapan Vali Dallı, bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Vali Dallı, yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımız, bu yıl da pazarda büyük ilgi görüyor. Satışlar oldukça iyi. Tüm üreticilerimize ve ilçe halkımıza bereketli, hayırlı bir sezon diliyorum." dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, "Taşköprü sarımsağımız aroması, kalitesi ve lezzetiyle yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin ve dünyanın da gözdesi. Her bir dişi, emekle yoğrulmuş bu değerli ürünü yaşatan tüm üreticilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Yeni sezonun ilçemize ve çiftçilerimize bol kazanç getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.