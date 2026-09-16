Kastamonu Valisi Dallı "Ahilik Haftası"nı kutladı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı "Ahilik Haftası" dolayısıyla esnaf ve sanatkarlar ile meslek kuruluşlarının başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Dallı, İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, ahilik kültürünün Türk milletinin birlik, beraberlik ve dayanışmasının en güzel örneklerinden olduğunu belirtti.

Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin önemine dikkati çeken Dallı, "Gerek Ticaret İl Müdürlüğümüz gerek ilgili meslek kuruluşlarımız ahilik kültürünün yaşatılması için gayretle çalışıyor. Bizler de bu çalışmaları takdirle karşılıyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Dallı, Kastamonu'nun ahilik tarihinin önemli merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ahilikten söz ederken Anadolu'nun başka şehirlerinde ortaya çıkmış bir gelenekten bahsetmiyoruz. Çünkü Kastamonu, Selçuklu ve beylikler dönemlerinden itibaren güçlü bir ahilik yapılanmasının bulunduğu önemli merkezlerden biridir. Şehrin gelişmesinde esnaf ve sanatkarların çok önemli yeri vardır. Ahi Şorba'dan Ahi Ali'ye, Ahi Bayezid ve Ahi Arslan'a, Ahi Nizameddin'e kadar pek çok isim Kastamonu'nun ekonomik ve sosyal hayatına yön vermiştir. Kastamonu'da ahilik yolcuyu da yoksulu da tüccarı da şehrin huzurunu da gözetiyordu. Bu sebeple ahilik, Kastamonu'nun tarihi kimliğinin önemli bir parçasıdır."

Dallı, esnaf ve sanatkarın haftasını kutladı.

Kaynak: AA