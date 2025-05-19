Kastamonu'nun ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı

Kastamonu'nun ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı
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Kastamonu'nun ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kastamonu'nun ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Tosya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mehmet Erkaragülle Kapalı Spor Salonu'nda devam eden programda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kesgin, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kutlama mesajının okunmasının ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya Cumhuriyet Savcısı Ömer Kalaycı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Hanönü

Hanönü Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından program İlçe Stadı'nda devam etti.

Buradaki törende, Kaymakam Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Metin Yamalı, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Soner Hüner tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören geçişinin ardından program sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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