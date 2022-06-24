Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı. Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi. İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.D'nin ikametinde yapılan aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu, 116 uyuşturucu hap, 19 reçeteye tabi ilaç, 3 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 11 cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Operasyonda M.D, gözaltına alındı. Kent merkezinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ise bir kişinin evinde ruhsatsız tüfek ve 9 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. AA / Özgür Alantor - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.