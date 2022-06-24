Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Haberler

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Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.D'nin ikametinde yapılan aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu, 116 uyuşturucu hap, 19 reçeteye tabi ilaç, 3 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 11 cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Operasyonda M.D, gözaltına alındı.

Kent merkezinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ise bir kişinin evinde ruhsatsız tüfek ve 9 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

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