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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 2 zanlının üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramada, 7,73 gram sentetik uyuşturucu, 60 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ile uyuşturucu içiminde kullanılan 3 cam düzenek bulundu.

Polis, şüphelilerden birinin evinin bahçesinde yaptığı aramada da toprağa saklanmış uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güvenlik Suç Güncel Haberler

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