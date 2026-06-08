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Kastamonu'da orman köylüsüne 23 milyon 830 bin liralık destek

Kastamonu'da orman köylüsüne 23 milyon 830 bin liralık destek
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ORKÖY destekleri kapsamında 42 orman köylüsüne toplam 23 milyon 830 bin liralık faizsiz kredi ve hibe desteği sağlandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ORKÖY destekleri kapsamında orman köylülerine 23 milyon 830 bin liralık destek sağlandı.

Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen programda, ORKÖY destekleri kapsamında 2026 yılında Taşköprü'de toplam 42 orman köylüsüne ve hanesine destek verildi. Proje çerçevesinde 31 haneye dış cephe mantolama ve katı yakıtlı kalorifer sistemi kredisi sağlanırken, 11 orman köylüsüne ise traktör ile tomruk çekme vinci (tambur) desteği sunuldu.

Toplam 23 milyon 830 bin liralık destek paketinin 19 milyon 64 bin lirası faizsiz ve geri ödemeli kredi, 4 milyon 766 bin lirası ise hibe desteği olarak kullandırıldı.

Traktörün ve ürünlerin teslim törenine AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, Taşköprü Orman İşletme Müdürü Ali Sürmen, Taşköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Tuncay Kendiroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Taşköprü İlçe Başkanı Ziya Ergün, İl Genel Meclisi Üyesi Bayram Özsoy, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
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