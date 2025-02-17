Kastamonu'da Denetlenen Konaklama İşletmelerinden 12'si Kapatıldı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kentte denetlenen 30 konaklama işletmesinden 12'sinin kapatıldığını söyledi.

Kastamonu Valiliği İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşan Vali Dallı, emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Kastamonu genelinde ocak ayı içerisinde 574 bin 718 kişinin sorgulandığını anlatan Dallı, 41 umuma açık iş yeri, 24 günübirlik konaklama yerinin de kontrol edildiğini belirtti.

Ocak ayında aranan 1246 kişinin yakalandığını ifade eden Dallı, bu kişilerden 342'sinin de tutuklandığını aktardı.

Kastamonu'da 2024 yılında meydana gelen tüm asayiş olaylarının aydınlatılma oranının yüzde 98 olarak kayıtlara geçtiğini anlatan Dallı, şunları söyledi:

"Bu oran çok önemli. Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili olarak bu suçların azaltılması hususunda son bir yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarla Türkiye'deki büyükşehir olmayan 51 il içerisindeki en başarılı ilk 5 il içerisinde girmiş bulunmaktayız. İlk 5 ilin içerisine girmekten dolayı Kastamonu olarak büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu konudaki çabaları gayretleri için arkadaşlarımıza, personelimize teşekkür ederim. Hemşehrilerimizin desteği, hassasiyeti olmadan bu başarının gelmesi mümkün değil. Kıymetli hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum."

Dallı, Kastamonu'da turizm işletme belgeli 31 ve basit konaklama turizm işletme belgeli 61 olmak üzere toplam 92 konaklama tesisinin bulunduğunu söyledi.

Bu tesislerde toplam 2 bin 104 oda ve 4 bin 221 yatak bulunduğunu anlatan Dallı, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda biz bunları denetledik. Yasal süresi içerisinde turizm işletme belgesi almadan veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiş olmasına rağmen halen kayıt dışı turizm faaliyeti gösteren konaklama işletmelerinin denetlenmesine ilişkin bir vali yardımcımızın başkanlığında denetleme komisyonu oluşturularak ilimizde toplam 30 adet konaklama işletmesi denetlendi. Bunlardan denetim sonucunda 12'si kapatılmıştır. Diğerleriyle ilgili denetlemelerimiz devam ediyor."

"Ilgaz'daki bütün tesislerin telesiyej hizmeti durduruldu gibi yanlış bir algı oldu"

Ilgaz Dağı'ndaki Kayak Federasyonunun telesiyej tesisinin uygun olmadığı için faaliyetinin durdurulduğunu hatırlatan Dallı, "Ilgaz'daki bütün tesislerin telesiyej hizmeti durduruldu gibi yanlış bir algı oldu. Böyle olmadığını, Özel İdare tesislerinin gayet iyi durumda, çalışır vaziyette, faaliyete devam ettiğini buradan duyurmak istiyorum." dedi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden de katıldı.