KASKİ Altyapı Çalışmaları İçin 15 Milyon Liralık Yatırım

KASKİ Altyapı Çalışmaları İçin 15 Milyon Liralık Yatırım
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi'nde KASKİ'nin altyapı ve hizmet binası inşa çalışmalarını inceledi. Yaklaşık 15 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen projede, 11 kilometrelik su borusu yenileme çalışmaları da yer alıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi'ndeki Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün altyapı ve hizmet binası inşa çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, mahallede sakinleriyle sohbet ederek, yapılan çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, KASKİ açısından önemli bir çalışma olduğunu ve yaklaşık 15 milyon liralık bir yatırımla çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

KASKİ'nin 11 kilometrelik su borusu ile ilgili yenileme çalışması yaptığını belirten Büyükkılıç, altyapı çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yemliha Mahallesi Muhtarı Mehmet Adanalı ise desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a ve ekibine teşekkür etti.

Ziyarette Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
