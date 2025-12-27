Kasımpaşa Akşam Pazarında En Ucuzu ya da Tezgah Altına Dökülen Ürünü Arayan Vatandaşlar: Cehennemi Yaşıyoruz.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) İktidar sözcüleri 2026 asgari ücretinin belirlenme sürecinde de çalışanları enflasyona ezdirmediklerini, ezdirmeyeceklerini söylediler. ANKA ekibi Kasımpaşa'da cuma günleri kurulan pazarda, ürünlerin en ucuza satıldığı ya da tezgah altına döküldüğü anları görüntüledi, vatandaşa mikrofon tuttu. Bir yurttaş "Cehennemi yaşıyoruz. Cennette, onlar. Allah bundan sonra dünyaya gelenlerin yardımcısı olsun, eğer gelebilirse bu beslenmeyle" derken bir başkası "Akşam geliyoruz ki ucuz birşeyler alalım diye. Gerçekten çok zor durumdayız. Hiçbir zaman İstanbul, Türkiye böyle olmamıştır, yani herşey dibine gitmiş. Hiçbir şey alamıyoruz; ne et, ne kıyma, çok kötüyüz gerçekten. 'Biz vatandaşı ezdirmiyoruz', nerede ezdirmiyorlar? Dalga geçiyorlar" sözleriyle tepki gösterdi

ANKA Kasımpaşa Cuma pazarındaki vatandaşlara mikrofon uzattı. Pek çok pazarda olduğu gibi Kasımpaşa'daki semt pazarında da akşam saatlerinde fiyatlar düşüyor. Sebze- meyve tezgahlarında 25 liralık ürünlerin kalanları 5 liraya alınabiliyor; 200 liralık hamsinin fiyatı 150 liraya, 150 liralık istavritin fiyatı 100 düşebiliyor. Bazı tezgahlarda ise kalan ürünler bedavaya veriliyor. Emeklisi de asgari ücretlisi de akşam pazarını tercih ediyor.

"Zor durumdayız"

Fiyatların uygun olması nedeniyle akşam pazarına geldiğini söyleyen bir emekli vatandaş, "Gerçekten geçinemiyorum. Kızıma gittim ta karşıya pazar parası almaya. Kızımdan harçlık parası aldım geldim.O da, herşeyi alamıyorum" dedi. "Akşam geliyoruz ki ucuz birşeyler alalım diye" diyen bir diğer emekli emekliyse, "Gerçekten çok zor durumdayız. Hiçbir zaman İstanbul, Türkiye böyle olmamıştır, yani herşey dibine gitmiş.Hiçbir şey alamıyoruz; ne et alabiliriz, ne kıyma alabiliriz, çok kötüyüz gerçekten. Hayatımız çok zor. Herşey zaten göz önünde, herkes biliyor neyin ne olduğunu.'Biz vatandaşı ezdirmiyoruz', nerede ezdirmiyorlar. Dalga geçiyorlar. Bir kira 25-30 bin lira, asgari ücret 28 bin lira; olacak şey değil. Ne yer ne içer, ne çocuklarına kıyafet alır, ne yiyecek alır. Hiçbir şey yapamazlar o parayla" şeklinde konuştu.

"Açlıktan mı ölelim?"

Asgari ücretle çalıştığını belirten bir vatandaş ise pazara akşam gelmesini, "Belki bütçemize katkı olur diye geliyoruz. 100 lira kalsa bile çocuklarımızın harçlığı olur" şeklinde açıklarken, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücreti, "Açlıktan ölelim yani..." ifadeleriyle değerlendirerek şöyle konuştu:

"Gündemde hep o zaten (ama) kimse konuşamıyor. 1 kişi olsan bile zor yeter. Simit, çay içeceksin, anca. En azından 30 bin yapsalardı bari. 75 (lirası) da var; bozdur bozdur harca.Alt kademe her zaman eziliyor. Üst kademe zirve yapıyor, alttakiler eziliyor.Söylemek istediğimiz çok şey var ama söyleyemiyoruz"

"Geçinseydim bu portakalı seçmezdim"

Bir tezgahta kalan son portakallardan seçmeye çalışan bir vatandaş ise durumunu, "Geçinseydim bu portakalı seçmezdim" ifadeleriyle özetledi. Pazardan geriye kalanlar arasından meyve, sebze seçen bir vatandaş ise, "Ne yapalım, herşey pahalı, alamıyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların ifadeleri şöyle:

"Aldığımız 3 kuruş parayla nasıl geçinebiliriz? Ev kira, elektrik var, su var, nasıl geçineceğiz? Sen sağ, ben selamet.Asgari ücretin kadar en azından emeklinin (de) o kadar olması lazım"

"Cehennemi yaşıyoruz. Cennette, onlar. Allah bundan sonra dünyaya gelenlerin yardımcısı olsun, eğer gelebilirse bu beslenmeyle. Hep ekmek, gerisi hikaye"

"Tayyip ağabeye diyoruz ki..."

"Atatürk der ki, bir hata yapıyorsak gelin bizi uyarın. Biz de yukarıdaki sayın Cumhurbaşkanı Tayyip ağabeye diyoruz ki, ekonomi çok bozuk. Ezilmedi diyorsun, onlara göre öyle. 18 bin lira maaş alıyorum, yaşım 68. Bana asgari ücretten para vermiyor, çırak parası veriyor bana, ayıp ya. En azından 30 bin lira vermesi lazım emekli olanlara. Hem ev kirası ver, hem elektrik öde...Ben şimdi elektrik, su parası yatırdım, gitti para. Beslenmem lazım, beslenemiyoruz. Hiçbirimiz beslenemiyoruz. Yani ekonomi çok bozuk. Tarım böyle, sanayinin halini görüyoruz, üretim yok. Bir toplum üretmiyorsa, durum iyi değil"

"Dükkanda çalışıyorum, kendime ait.Bu sene çok kötü, bitik.Geçen sene de kötüydü de ama bu sene aşırı bir şeylik var.Geçinemiyoruz"

"Enflasyon karşısında emeklediğimizi bile hissedemiyoruz ki...(Türkiye'de) enflasyonun ne durumda olduğunu ülke değil, dünya biliyor"

"Zamanı geldiğinde her şey değişecek"

"Bu enflasyonu muhtemelen görmüyorlar. Zaten parası olan da görmez herhalde. Aşağı inip halka inmeleri lazım ama inmiyorlar işte. Biz de bunu çekmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde her şey değişecek"

"Zor geçiniyorum gerekten.Herşeyi kısıtlı alırsam o da; canımın istediğini alamıyorum. Çocuklar yardım etmese zor. Allah ev kendi evim"