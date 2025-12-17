Tüik: Kasım Ayında 183 Bin 172 Adet Taşıtın Trafiğe Kaydı Yapıldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında 183 bin 172 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK, 2025 yılının Kasım ayına ait motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre kasım ayında 183 bin 172 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 52,4'ünü otomobil, yüzde 29,9'unu motosiklet, yüzde 12,8'ini kamyonet, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 209,6, kamyonette yüzde 14,8, otomobilde yüzde 9,6, traktörde yüzde 3,6, otobüste yüzde 0,5 artarken motosiklette yüzde 10,9, minibüste yüzde 10,4 ve kamyonda yüzde 8,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azaldı

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 200, kamyonette yüzde 19,8, otomobilde yüzde 13,1, kamyonda yüzde 4,1, otobüste yüzde 0,2 artarken traktörde yüzde 35,4, motosiklette yüzde 25,4 ve minibüste yüzde 25,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 33 milyon 371 bin 446 oldu

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 21,1'ini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 897 bin 877 adet taşıtın devri yapıldı

Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,8'ini otomobil, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 9,6'sını motosiklet, yüzde 3,5'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 96 bin 3 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,0'ı Renault, yüzde 9,3'ü Volkswagen, yüzde 8,6'sı Toyota, yüzde 5,7'si Hyundai, yüzde 5,6'sı Fiat, yüzde 5,6'sı Skoda, yüzde 4,9'u BYD, yüzde 4,7'si Peugeot, yüzde 4,5'i TOGG, yüzde 4,1'i Citroen, yüzde 3,9'u Opel, yüzde 3,2'si Mercedes-Benz, yüzde 2,9'u Nissan, yüzde 2,8'i BMW, yüzde 2,6'sı Tesla, yüzde 2,3'ü Chery, yüzde 2,2'si Ford, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 2,0'ı Dacia, yüzde 1,9'u Kia ve yüzde 9,2'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Kasım döneminde 2 milyon 120 bin 333 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,1 azalarak 2 milyon 120 bin 333 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 56,3 artarak 48 bin 844 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 71 bin 489 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,2'si benzin yakıtlıdır

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 adet otomobilin yüzde 46,2'si benzin, yüzde 26,9'u hibrit, yüzde 17,0'ı elektrikli, yüzde 8,8'i dizel ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 218 bin 442 adet otomobilin ise yüzde 32,8'i dizel, yüzde 30,8'i benzin, yüzde 30,3'ü LPG, yüzde 3,8'i hibrit ve yüzde 2,0'ı elektrikli araçlardan oluştu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

Ocak-Kasım döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 adet otomobilin yüzde 29,7'si 1300 ve altı, yüzde 23,3'ü 1401-1500, yüzde 10,8'i 1501-1600, yüzde 10,7'si 1301-1400, yüzde 8,0'ı 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlardan oluştu.

Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin 391 bin 698'i gri renkli

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 adet otomobilin yüzde 40,2'si gri, yüzde 24,9'u beyaz, yüzde 13,3'ü siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 3,7'si kırmızı, yüzde 0,7'si kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,2'si diğer renkli araçlardan oluştu.