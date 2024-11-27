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KASİAD Heyeti Çubuk Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

KASİAD Heyeti Çubuk Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti
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Kuzey Ankara Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) başkanı Selçuk Çetin ve heyeti, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a ziyarette bulunarak dernekleri hakkında bilgi verdiler ve bölgenin potansiyelleri üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Kuzey Ankara Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) heyeti, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

KASİAD Başkanı Selçuk Çetin ve beraberindeki heyet, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret ederek yeni kurulan dernek hakkında bilgi verdi.

Kuzey Ankara'nın eğitim, ekonomi, istihdam ve yatırımları ile mevcut potansiyellerine ilişkin konuların değerlendirildiği ziyarette konuşan Çetin, özveriyle çalışan yerel esnafıyla, sanatkarıyla, iş adamıyla, hanımefendileriyle güzel bir oluşum kurmak istediklerini anlattı.

Dertlerinin bölgeye güzel hizmetlerin gelmesi olduğunu dile getiren Çetin, bundan da vatandaşların istifade etmesini istediklerini, bu birlikteliğin rahmet olacağı kanaatinde olduklarını bildirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirbaş da yeni derneğin bölgeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Birlikten güç ve kuvvet doğacağını vurgulayan Demirbaş, "Hem STK'lar, hem iş insanlarıyla bölgenin gelişimi ve bu süreçlerini iyi takip edilmesi anlamında önemli bir birliktelik olmuş. Yerel yönetimde uzun süre çok başarılı olmuş, hizmetin nereden geleceğini, bürokrasiyi iyi tanıyan bir büyüğümüzle yola çıkılmış olması da bence bir sıfır önde başlamaktır. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Zamanınızı ayırmışsınız, bölgenin sorunlarını dert edinmişsiniz. Birlikten güç ve kuvvet doğar. Bizde her konuda size destek olmak isteriz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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